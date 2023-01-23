Путін боїться не НАТО, він боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів - Нобелівська лауреатка миру Матвійчук

Президент РФ Володимир Путін боїться не НАТО, він боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів, в Україні війна не між двома країнами, а між авторитаризмом та демократією, заявила голова “Центру громадянських свобод”, Нобелівська лауреатка миру 2022 року Олександра Матвійчук.

“Ця війна розпочалася не в лютому 2022 року, а у лютому 2014 року, коли Україна отримала шанс на швидку демократичну трансформацію. І щоб зупинити нас на цьому шляху, Путін і почав цю війну, окупував Крим, частину Донецької та Луганської областей. Тому що Путін боїться не НАТО, Путін боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів”, - сказала Матвійчук на організованій Київським безпековим форумом лекції в понеділок.

Вона наголосила, що перемога для України – це не просто вибити російські війська за межі країни, звільнити окуповані території, а й провести демократичну трансформацію своєї країни.

“Ми не маємо часу перекласти це завдання демократичної трансформації країни на час, коли війна закінчиться”, - сказала вона.

Вона наголосила, що виграти цю війну та перетворитися самим на Росію – немає жодного сенсу.

Крім того, правозахисниця наголосила, що це війна не між двома країнами, а між авторитаризмом і демократією.

“Путін хоче переконати весь світ, а не лише Україну, що демократія, права людини та верховенства права – це фейкові цінності, тому що вони нікого під час війни не захищають”, - заявила вона.

Також Матвійчук закликала виключити РФ із Ради безпеки ООН за систематичні порушення Статуту ООН, а також створити спеціальний трибунал, щоб притягнути до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших військових злочинців.

"Я можу зрозуміти людей, які читають заголовки газет, що Нобелівська лауреатка миру закликає надати Україні бойові танки, але цінності сучасної цивілізації треба захищати", - наголосила вона.

Матвійчук наголосила, що після початку російської агресії Україна зіткнулася з безпрецедентною кількістю військових злочинів: "ми документуємо не просто порушення Гаазьких чи Женевських конвенцій, ми документуємо людський біль".

"Звідси і розстріли евакуаційних коридорів, створення РФ системи фільтраційних таборів, цілеспрямоване знищення житлових будинків, церков, шкіл лікарень, вбивства, зґвалтування, тортури, викрадення громадянських людей на окупованих територіях", - сказала вона.

Правозахисниця заявила, що РФ використовує воєнні злочини як метод ведення цієї війни, щоби населення страждало.

"Ми документуємо ці страждання для того, щоб рано чи пізно Путін і вище політичне керівництво Росії, вище військове командування, а також всі росіяни, які вчиняли ці злочини своїми руками, були покарані", - заявила вона.

Правозахисниця наголосила, що жорстокість росіян не випадкова, це частина їхньої культури.

“Вони хочуть завдати нам стільки болю, щоб ми просто не могли чинити опір. Але вони прорахувалися”, - заявила вона.

Матвійчук зазначила, що українці зараз платять "надто високу ціну лише за шанс будувати країну, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна та підконтрольна, суди справедливі та незалежні, а поліція не б'є студентів, які виходять на мирну демонстрацію".

Резюмуючи, Матвійчук звернулася до українців, побажавши нинішньому поколінню стати останнім, яке має боротися за свободу, демократію та права людині за таку високу ціну.

“Ми маємо взяти цю відповідальність на себе. Ми не маємо перекладати цю відповідальність на наших дітей”, - підсумувала вона.