Польща має намір відправити танки "Leopard 2" в Україну та зв'яжеться з Німеччиною з цього питання

Польща відправить в Україну свої танки німецького виробництва, попередньо обговоривши це питання з Німеччиною, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після засідання Ради із закордонних справ у Брюсселі в понеділок.

"Ми маємо намір відправити танки "Leopard 2" в Україну. Ми зв'яжемося з німецьким урядом із цього приводу. Але незалежно від рішення інших країн, ми більш налаштовані поставити ці танки, як і обіцяли", - наводяться слова Рау в Твіттері представництва Польщі в ЕС.