Події

21:18 23.01.2023

Польща має намір відправити танки "Leopard 2" в Україну та зв'яжеться з Німеччиною з цього питання

1 хв читати
Польща має намір відправити танки "Leopard 2" в Україну та зв'яжеться з Німеччиною з цього питання

Польща відправить в Україну свої танки німецького виробництва, попередньо обговоривши це питання з Німеччиною, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після засідання Ради із закордонних справ у Брюсселі в понеділок.

"Ми маємо намір відправити танки "Leopard 2" в Україну. Ми зв'яжемося з німецьким урядом із цього приводу. Але незалежно від рішення інших країн, ми більш налаштовані поставити ці танки, як і обіцяли", - наводяться слова Рау в Твіттері представництва Польщі в ЕС.

 

 

 

Теги: #польща #зброя #постачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 23.01.2023
Тема надання літаків зрушила з мертвої точки, завдання України цього року отримати всі необхідні для перемоги типи озброєння – Кулеба

Тема надання літаків зрушила з мертвої точки, завдання України цього року отримати всі необхідні для перемоги типи озброєння – Кулеба

16:17 23.01.2023
Україна ніколи не зберігала зброю на території АЕС – Подоляк

Україна ніколи не зберігала зброю на території АЕС – Подоляк

23:33 22.01.2023
Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують армію – Зеленський

Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують армію – Зеленський

23:20 22.01.2023
Німеччина не заважатиме, якщо Польща відправить в Україну танки Leopard 2 – голова МЗС

Німеччина не заважатиме, якщо Польща відправить в Україну танки Leopard 2 – голова МЗС

13:39 22.01.2023
Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

07:28 21.01.2023
Українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка

Українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка

21:31 20.01.2023
Резніков повідомив, що провів із головою Міноборони Німеччини відверту розмову щодо Leopard 2

Резніков повідомив, що провів із головою Міноборони Німеччини відверту розмову щодо Leopard 2

20:55 20.01.2023
Резніков за результатами Ramstein-8: Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів, зло буде переможене

Резніков за результатами Ramstein-8: Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів, зло буде переможене

19:02 20.01.2023
На зустрічі в Рамштайні рішення про передачу танків Leopard Україні ухвалено не було - глава Міноборони Польщі

На зустрічі в Рамштайні рішення про передачу танків Leopard Україні ухвалено не було - глава Міноборони Польщі

01:42 20.01.2023
США оголосили про виділення нової партії озброєння Україні на $2,5 млрд

США оголосили про виділення нової партії озброєння Україні на $2,5 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною, - Зеленський у зверненні до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США

Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексглаві правління "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

Алієв заявив Блінкену, що дорога, яка пов'язує Карабах з Вірменією, не заблокована

Швеція надасть Україні матеріали для відновлення енергосистеми

Путін боїться не НАТО, він боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів - Нобелівська лауреатка миру Матвійчук

"Укртеплокомуненерго" ініціює заборону на списання боргів за газ із підприємств ТКЕ за наявності заборгованості держави за різницею в тарифах

"Полтава"- та "Прикарпаттяобленерго" попередили про відсутність обмежень е/е на вівторок через вимірювання реальних обсягів споживання

ЄС запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

Єрмак обговорив із представниками країн-партнерів прискорення постачання Україні обладнання для відновлення енергосистеми

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

Прокуратура оскаржуватиме рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу полтавському меру Мамаю і не усунення його з посади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА