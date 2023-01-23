"Укртеплокомуненерго" ініціює заборону на списання боргів за газ із підприємств ТКЕ за наявності заборгованості держави за різницею в тарифах

Міжгалузева асоціація (МА) "Укртеплокомуненерго" пропонує заборонити ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" списувати борги за газ із підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) у тих випадках, коли держава не компенсувала ТКЕ різницю у тарифах на теплову енергію та газ.

"МА "Укртеплокомуненерго", яка об'єднує найбільші українські підприємства комунальної теплоенергетики всіх регіонів України, надала уряду пропозиції щодо внесення змін до чинних договорів і нормативно-правових актів, які убезпечать українців від перебоїв теплопостачання цієї зими", - йдеться у повідомленні МА, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Зокрема, асоціація пропонує внести зміни до договору ГК "Нафтогаз Трейдинг" з ТКЕ, згідно з якими не є порушенням зобов'язання щодо сплати заборгованості за газ, сума якої дорівнює сумі некомпенсованої державою підприємству теплокомуненерго різниці між тарифами на тепло та газ.

"Сторони дійшли згоди, що не є порушенням грошових зобов'язань зобов'язання щодо виплати суми заборгованості, яка дорівнює сумі невідшкодованої заборгованості за різницею в тарифах", – йдеться у зміні до договору, ініційованому МА у листі на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, яке має в своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

"Укртеплокомуненерго" також пропонує скасувати у договорі про ПСО пункт про нарахування на ТКЕ штрафних санкцій за прострочену заборгованість за газ.

Крім того, МА пропонує ввести до договору принцип пропорційного списання коштів ТКЕ за газ на користь ДК "Нафтогаз Трейдинг" залежно від пропорційного надходження коштів за теплову енергію, а також суми різниці, що не компенсується державою, у тарифах на тепло.

"Ще до початку опалювального сезону в умовах повномасштабної війни держава гарантувала компенсацію різниці в тарифах на газ і тепло через мораторій на підвищення цін на централізоване опалення. Проте станом на 1 січня 2023 року цієї компенсації жодна теплокомуненерго не отримала", - зазначили в асоціації.

Як стверджують у МА, на тлі стрімкого зростання дебіторської заборгованості за тепло підприємства ТКЕ не можуть самостійно сплатити борги за газ за рахунок тарифу.

"Тепловики обурені цією ситуацією. Їх знову заганяють у безвихідь без розподілу відповідальності перед кінцевим споживачем – рядовим українцем, у країні якого вже майже рік триває повномасштабна війна", – заявив процитований у повідомленні президент МА "Укртеплокомуненерго" Арсентій Блащук.

Як проінформували в асоціації, протягом другого півріччя 2022 р. та січня 2023 р. підприємствам теплопостачання постійно надходять листи-вимоги від постачальника природного газу ДК "Нафтогаз Трейдинг" щодо термінового погашення заборгованості за спожитий природний газ відповідно до укладених договорів.

Незважаючи на відсутність компенсації з боку держави, ДК "Нафтогаз Трейдинг" при цьому розпочало стягнення коштів з поточних рахунків теплопостачальників шляхом так званого безперечного списання згідно з тристороннім договором між обслуговуючим банком, підприємством ТКЕ та постачальником газу.

"Фактично через відсутність компенсації державою різниці в тарифах з боку "Нафтогаз Трейдинг" проводиться повне блокування рахунків та роботи теплопостачальних підприємств. Це не дозволяє останнім у повному обсязі забезпечувати технологічний процес – закуповувати електроенергію, вугілля, холодну воду, матеріали тощо", - стверджують в "Укртеплокомуненерго".

Законом України від 27 липня 2022 р. № 2479 було запроваджено мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію протягом дії воєнного стану та шести місяців після його скасування.

Відповідно до закону, суб'єктам господарювання, які здійснюють виробництво та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії та надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, щодо яких запроваджено мораторій згідно із законом, гарантовано отримання компенсації заборгованості за різницею у тарифах на відповідні послуги.