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20:44 23.01.2023

ЄС запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

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ЄС запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

Рада ЄС оголосила в понеділок про вжиття додаткових обмежувальних заходів у зв'язку з порушеннями прав людини в Ірані.

"Сьогодні рада вирішила додати 18 фізичних і 19 юридичних осіб до списку суб'єктів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи в контексті наявного режиму санкцій проти Ірану у сфері прав людини", - йдеться в комюніке, опублікованому у Брюсселі.

У документі пояснюється, що це пов'язано з роллю цих осіб "у широкомасштабному та непропорційному застосуванні сили проти мирних демонстрантів" після смерті затриманої поліцією моралі молодої іранки Махси Аміні.

У документі наголошується, що серед доданих до санкційного списку осіб є представники уряду та іранського парламенту, політичні й медійні діячі, а також високопосадовці іранських сил безпеки, зокрема іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Нові санкції спрямовані також проти державних органів і приватних компаній, які надають послуги силам безпеки та беруть участь у діяльності, яка "забороняє, обмежує або карає за здійснення свободи вираження поглядів".

Наразі обмежувальні заходи щодо Ірану поширюються на 164 фізичні та 31 юридичну особу. Вони полягають у заморожуванні активів, забороні на поїздки до ЄС та забороні надання коштів чи економічних ресурсів переліченим особам.

Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій.

У ЄС закликають іранську владу "припинити жорстоке придушення мирних протестів, припинити вдаватися до свавільних затримань як засобу придушення критичних голосів і звільнити всіх незаконно затриманих". ЄС продовжує закликати Іран негайно припинити винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, скасувати винесені смертні вироки та забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих", - ідеться в комюніке Ради ЄС.

Теги: #єс #санкції #іран

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