Керівника ГУ Геокадарстру у Львівській області підозрюють у незаконному переданні 2 га землі

Виконувача обов'язків начальника головного управління Держгеокадастру у Львівській області підозрюють у незаконному переданні двох гектарів землі вартістю майже 12 млн грн, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"Керівник Львівської обласної прокуратури повідомив про підозру виконувачу обов'язків начальника головного управління Держгеокадастру у Львівській області за фактом перевищення службових повноважень", – зазначено у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, чиновник незаконно вивів із державної власності земельну ділянку.

"Усупереч законодавству підозрюваний підписав накази про надання розробки проєкту землеустрою та його подальше затвердження та передання земельної ділянки загальною вартістю майже 12 млн грн у приватну власність", – зазначено в повідомленні.

Наразі підозрюваного відсторонено від посади.