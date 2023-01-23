Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір посилити парламентський контроль за закупівлями для Збройних сил України та ініціювати законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлю під час воєнного стану, повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").

"Закінчилося засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали керівництво Міністерства оборони України та представників НАБУ, ДБР, СБУ (щодо закупівлі та постачання харчування ЗСУ - ІФ-У)... Ініціюємо закон - часткове відкриття інформації про закупівлю в умовах воєнного стану, інтенсифікуємо заходи парламентського контролю за іншими напрямами оборонних закупівель у комітеті", - написала Безугла у фейсбуці в понеділок.

За її словами, міністр оборони пояснив деталі процесу закупівлі харчування для ЗСУ. Комітету було представлено укладені контракти. Представники НАБУ розповіли, що з питання закупівель харчування для ЗСУ відкрито кримінальне провадження, а за словами співробітників ДБР та СБУ, щодо низки процесів закупівель і постачань харчування тривають розслідування.

Вона також повідомила, що члени комітету мають намір ознайомитися з фірмами-постачальниками харчування до ЗСУ.

Безугла також повідомила, що найближчим часом предметом уваги комітету стануть питання забезпечення озброєнням, боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, речового забезпечення ЗСУ.

У свою чергу, у компанії ТОВ “Актив компані”, яка фігурує в інформації ЗМІ про закупівлю Міноборони за підвищеними цінами продовольства для ЗСУ, заперечують звинувачення у завищенні цін.

Згідно з пресрелізом компанії, зазначена інформація недостовірна та спрямована на дискредитацію ТОВ "Актив компані" та Міноборони.

Також у компанії наголосили, що "оприлюднення зараз чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу наших виробничих потужностей та життя і здоров'я наших співробітників".

“ТОВ "Актив компані" звертається до Міноборони України, а також до депутатів комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів забезпечення роботи підприємства, що гарантує сьогодні якісні послуги з організації харчування тисячам українських військовослужбовців по всій країні", – заявили у пресслужбі.

Також керівництво компанії запросило депутатів профільного оборонного комітету парламенту відвідати потужності підприємства, щоб "переконатися в їх наявності та високій якості виробництва".

23 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в документі, оприлюдненому в ЗМІ, “зазначено аномальну ціну на яйця, яку сприйняли як 17 грн за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це – звичайна технічна помилка, яку здійснив постачальник”. Міністр назвав найбільш очевидною метою "вкидання" спробу підриву довіри до Міноборони напередодні Рамштайну-8.

Раніше у публікації DT.UA повідомлялося, що за угодою Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях, в угоді на 13,16 млрд грн було завищення цін на закупівлі у 2-3 рази.