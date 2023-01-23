Події

19:30 23.01.2023

Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

3 хв читати
Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір посилити парламентський контроль за закупівлями для Збройних сил України та ініціювати законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлю під час воєнного стану, повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").

"Закінчилося засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали керівництво Міністерства оборони України та представників НАБУ, ДБР, СБУ (щодо закупівлі та постачання харчування ЗСУ - ІФ-У)... Ініціюємо закон - часткове відкриття інформації про закупівлю в умовах воєнного стану, інтенсифікуємо заходи парламентського контролю за іншими напрямами оборонних закупівель у комітеті", - написала Безугла у фейсбуці в понеділок.

За її словами, міністр оборони пояснив деталі процесу закупівлі харчування для ЗСУ. Комітету було представлено укладені контракти. Представники НАБУ розповіли, що з питання закупівель харчування для ЗСУ відкрито кримінальне провадження, а за словами співробітників ДБР та СБУ, щодо низки процесів закупівель і постачань харчування тривають розслідування.

Вона також повідомила, що члени комітету мають намір ознайомитися з фірмами-постачальниками харчування до ЗСУ.

Безугла також повідомила, що найближчим часом предметом уваги комітету стануть питання забезпечення озброєнням, боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, речового забезпечення ЗСУ.

У свою чергу, у компанії ТОВ “Актив компані”, яка фігурує в інформації ЗМІ про закупівлю Міноборони за підвищеними цінами продовольства для ЗСУ, заперечують звинувачення у завищенні цін.

Згідно з пресрелізом компанії, зазначена інформація недостовірна та спрямована на дискредитацію ТОВ "Актив компані" та Міноборони.

Також у компанії наголосили, що "оприлюднення зараз чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу наших виробничих потужностей та життя і здоров'я наших співробітників".

“ТОВ "Актив компані" звертається до Міноборони України, а також до депутатів комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів забезпечення роботи підприємства, що гарантує сьогодні якісні послуги з організації харчування тисячам українських військовослужбовців по всій країні", – заявили у пресслужбі.

Також керівництво компанії запросило депутатів профільного оборонного комітету парламенту відвідати потужності підприємства, щоб "переконатися в їх наявності та високій якості виробництва".

23 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в документі, оприлюдненому в ЗМІ, “зазначено аномальну ціну на яйця, яку сприйняли як 17 грн за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це – звичайна технічна помилка, яку здійснив постачальник”. Міністр назвав найбільш очевидною метою "вкидання" спробу підриву довіри до Міноборони напередодні Рамштайну-8.

Раніше у публікації DT.UA повідомлялося, що за угодою Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях, в угоді на 13,16 млрд грн було завищення цін на закупівлі у 2-3 рази.

 

Теги: #рада #контроль #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 23.01.2023
Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

16:15 23.01.2023
НАБУ та САП ще до публікації у ЗМІ розпочали розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі харчування для військових

НАБУ та САП ще до публікації у ЗМІ розпочали розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі харчування для військових

15:02 23.01.2023
Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

11:17 22.01.2023
Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

19:25 21.01.2023
Керівництво Міноборони чекають у комітеті Ради після публікації про закупівлю за завищеними цінами продуктів харчування для військовослужбовців

Керівництво Міноборони чекають у комітеті Ради після публікації про закупівлю за завищеними цінами продуктів харчування для військовослужбовців

15:13 20.01.2023
ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

15:16 18.01.2023
Міністр оборони Канади прибула до Києва й оголосила про передання 200 БТР Senator

Міністр оборони Канади прибула до Києва й оголосила про передання 200 БТР Senator

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

17:09 17.01.2023
Майбутній міністр оборони ФРН уважає за потрібне адаптувати бундесвер до нових реалій

Майбутній міністр оборони ФРН уважає за потрібне адаптувати бундесвер до нових реалій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною, - Зеленський у зверненні до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США

САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексглаві правління "Нафтогазу"

Сили оборони за добу завдали ударів по восьми місцях скупчення окупантів

ОСТАННЄ

Алієв заявив Блінкену, що дорога, яка пов'язує Карабах з Вірменією, не заблокована

Швеція надасть Україні матеріали для відновлення енергосистеми

Путін боїться не НАТО, він боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів - Нобелівська лауреатка миру Матвійчук

Польща має намір відправити танки "Leopard 2" в Україну та зв'яжеться з Німеччиною з цього питання

"Укртеплокомуненерго" ініціює заборону на списання боргів за газ із підприємств ТКЕ за наявності заборгованості держави за різницею в тарифах

"Полтава"- та "Прикарпаттяобленерго" попередили про відсутність обмежень е/е на вівторок через вимірювання реальних обсягів споживання

ЄС запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

Єрмак обговорив із представниками країн-партнерів прискорення постачання Україні обладнання для відновлення енергосистеми

ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

Прокуратура оскаржуватиме рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу полтавському меру Мамаю і не усунення його з посади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА