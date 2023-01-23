Окупанти обстріляли житлові будинки та залізницю на Сумщині з артилерії

Російські окупанти у понеділок обстріляли житлові будинки та залізницю у Ворожбі Сумської області зі ствольної артилерії, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 14-ї години армійці вдарили зі ствольної артилерії. 10 снарядів розірвалися практично в центрі міста. Було пряме влучання в багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент - туди залетів російський снаряд. Ще три будинки мають значні пошкодження", - написав Живицький у телеграмі.

Він зазначив, що внаслідок вибухів зруйновано господарські приміщення місцевих мешканців: літню кухню, сарай, лазню, гараж.

"Перебиті осколками газопровід та електричні лінії. Також пошкоджено приміщення залізниці та колії. Люди, на щастя, не постраждали", - підсумував Живицький.