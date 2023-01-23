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16:51 23.01.2023

ПС ЗСУ у понеділок знищили два російські штурмовики, ударний гелікоптер, дві ракети і БПЛА на східному напрямку

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ПС ЗСУ у понеділок знищили два російські штурмовики, ударний гелікоптер, дві ракети і БПЛА на східному напрямку

Два російські штурмовики, ударний гелікоптер, дві керовані авіаційні ракети та БПЛА оперативно-тактичного рівня були знищені силами Повітряних сил Збройних сил України у понеділок, повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.

"23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний гелікоптер Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #війна #пс_зсу

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