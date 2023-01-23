Представника делегації Верховної Ради обрано віцепрезидентом ПАРЄ - нардеп

Народна депутатка Олена Хоменко (фракція "Слуга народу") обрана віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Віцепрезидентом ПАРЄ обрано народного депутата України Олену Хоменко", - написала голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу").

За її словами, Хоменко увійде до складу бюро асамблеї, яка формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень, вона також найближчим часом очолюватиме засідання ПАРЄ.