Президентом ПАРЄ обрано Кокса - нардеп

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи другий рік поспіль обрано Тіні Кокса (Нідерланди), повідомив народний депутат, член делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"). Він нагадав, що на посаду президента ПАРЄ також претендував член української делегації, голова комітету з питань міжнародної політики Верховної Ради Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

За словами Гончаренка, кандидатура Кокса набрала 175 голосів на підтримку, Мережка – 44.

Як повідомлялося, зимова сесія ПАРЄ відкрилася у понеділок у Страсбурзі.