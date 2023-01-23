Події

14:23 23.01.2023

Президентом ПАРЄ обрано Кокса - нардеп

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Президентом ПАРЄ обрано Кокса - нардеп

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи другий рік поспіль обрано Тіні Кокса (Нідерланди), повідомив народний депутат, член делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"). Він нагадав, що на посаду президента ПАРЄ також претендував член української делегації, голова комітету з питань міжнародної політики Верховної Ради Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

За словами Гончаренка, кандидатура Кокса набрала 175 голосів на підтримку, Мережка – 44.

Як повідомлялося, зимова сесія ПАРЄ відкрилася у понеділок у Страсбурзі.

 

Теги: #кокс #парє

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