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12:34 23.01.2023

Україна та ЄС мають розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року - Кулеба

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Україна та ЄС мають розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року - Кулеба

Україна розраховує на відчутні практичні результати саміту Україна-ЄС, а також на позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка уможливить початок передвступних переговорів уже у 2023 році, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нас високі очікування від саміту Україна-ЄС 3 лютого та спільного засідання уряду України та Коледжу ЄС напередодні саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обох подій", - заявив міністр під час онлайн-виступу у Раді міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Кулеба нагадав, що Україна завершує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь Європейської комісії цієї весни.

Він наголосив, що Україна також очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль щодо виконання рекомендацій до підсумкової декларації саміту Україна-ЄС 3 лютого.

"Ми переконані, що передвступні переговори мають розпочатися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль, і я переконаний, що ми маємо розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають перешкодити", - наголосив глава МЗС.

Теги: #єс #переговори #кулеба

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