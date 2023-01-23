У Дніпрі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину з поліцією

У Дніпрі спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка, який кинув гранату у бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину, повідомляє Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

"На щастя, ніхто не постраждав. Після шести годин перемовин поліцейські затримали зловмисника. Як з'ясувалося - це 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна в Дніпрі", - зазначено в повідомленні.

Чоловіка затримали правоохоронці. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат.

За цим фактом відкрито три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.