Події

09:44 23.01.2023

В Україні діють уже понад 400 майданчиків для вивчення української мови

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В Україні діють уже понад 400 майданчиків для вивчення української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що на сьогодні в Україні діють майже 415 майданчиків з опанування української мови.

"Нещодавно на сайті уповноваженого ми оновили інформацію про безкоштовні курси, розмовні клуби, інтернет-ресурси для опанування та підвищення рівня володіння українською мовою. Це близько 415 локацій, які ми можемо запропонувати громадянам України", - наводить слова Кременя пресслужба уповноваженого.

З оновленою інформацією про безоплатні мовні курси можна ознайомитись на сайті мовного омбудсмена.

Теги: #українська_мова #вивчення

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