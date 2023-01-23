В Україні діють уже понад 400 майданчиків для вивчення української мови
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що на сьогодні в Україні діють майже 415 майданчиків з опанування української мови.
"Нещодавно на сайті уповноваженого ми оновили інформацію про безкоштовні курси, розмовні клуби, інтернет-ресурси для опанування та підвищення рівня володіння українською мовою. Це близько 415 локацій, які ми можемо запропонувати громадянам України", - наводить слова Кременя пресслужба уповноваженого.
З оновленою інформацією про безоплатні мовні курси можна ознайомитись на сайті мовного омбудсмена.