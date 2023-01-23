Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, одна людина загинула, одну поранено

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка. Також близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.