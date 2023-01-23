Події

08:43 23.01.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, одна людина загинула, одну поранено

1 хв читати
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, одна людина загинула, одну поранено

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка. Також близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 23.01.2023
Уночі та вранці обстрілів зазнали дві прикордонні громади Сумщини - ОВА

Уночі та вранці обстрілів зазнали дві прикордонні громади Сумщини - ОВА

08:07 23.01.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області поранено чотири людини

У результаті обстрілів у Донецькій області поранено чотири людини

07:39 23.01.2023
Вночі окупанти обстріляли Нікопольський район

Вночі окупанти обстріляли Нікопольський район

07:22 23.01.2023
У неділю окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

У неділю окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

18:40 22.01.2023
У результаті недільного ворожого обстрілу Харківщини загинула жінка, поранений чоловік - Синєгубов

У результаті недільного ворожого обстрілу Харківщини загинула жінка, поранений чоловік - Синєгубов

16:30 22.01.2023
Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

10:59 22.01.2023
Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

08:53 22.01.2023
На Харківщині двоє людей підірвалися на вибуховому пристрої, одну поранено в результаті ворожих обстрілів

На Харківщині двоє людей підірвалися на вибуховому пристрої, одну поранено в результаті ворожих обстрілів

08:30 22.01.2023
У результаті обстрілів Донецької області поранено двох людей у Бахмуті

У результаті обстрілів Донецької області поранено двох людей у Бахмуті

07:49 22.01.2023
Ворог уночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку ОТГ, є руйнування

Ворог уночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку ОТГ, є руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому

За добу ЗС України знищили 720 окупантів, 5 танків

Зеленський: Телемарафон – це зброя проти Росії

Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують армію – Зеленський

ОСТАННЄ

На зимовій сесії ПАРЄ розглянуть чотири важливі для України резолюції

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

СБУ затримала російського агента, який намагався влаштуватись у Сумську ОВА

В Україні діють уже понад 400 майданчиків для вивчення української мови

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому

Естонія передає Україні всі свої гаубиці

За добу ЗС України знищили 720 окупантів, 5 танків

Зафрахтоване ООН судно з 30 тис. тонн пшениці для Ефіопії вийшло з українського порту

Очільники МЗС країн ЄС обговорять допомогу Україні, ситуацію в Сахелі та на Близькому Сході, стан справ в Ірані

Підозрюваного у причетності до стрілянини в Каліфорнії знайдено мертвим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА