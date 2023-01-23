Події

08:05 23.01.2023

За добу ЗС України знищили 720 окупантів, 5 танків

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За добу ЗС України знищили 720 окупантів, 5 танків

За добу українські військові знищили 720 одиниць особового складу армії агресора, 5 танків, 8 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно склали особового складу – близько 121480 (+720) осіб ліквідовано, танків – 3150 (+5) од., бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од, артилерійських систем – 2146 (+2) од, РСЗВ – 447 (+2) од., засоби ППО – 220 (+0) од., літаків – 287 (+0) од., гелікоптерів – 277 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2), крилаті ракети – 749 (+0), кораблі /катери – 18 (+1) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од., спеціальна техніка – 193 (+0)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Наголошується, що дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #ворог

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