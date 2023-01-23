Події

07:26 23.01.2023

Байден співчуває близьким жертвам стрілянини в Каліфорнії, нападника поки не затримано

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Байден співчуває близьким жертвам стрілянини в Каліфорнії, нападника поки не затримано

Президент США Джо Байден разом із дружиною Джилл висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Каліфорнії, у результаті якої загинули 10 людей.

"Ми з Джилл молимося за всіх убитих та постраждалих під час стрілянини цієї ночі в Монтерей-Парку", - написав Байден у твіттері.

Він зазначив, що стежить за ситуацією, і закликав місцевих жителів дотримуватись приписів каліфорнійської влади та бути обережними.

Тим часом у поліції Лос-Анджелеса повідомили, що того, хто стріляв, поки все ще не вдалося затримати, але правоохоронці роблять все, щоб це зробити.

За словами шерифа поліції Роберта Луни, попередні дані говорять про те, що нападник мав "азіатську зовнішність". "Ми використовуємо всі ресурси, щоб затримати підозрюваного", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь під час святкування Нового року за місячним календарем у місті Монтерей-Парк у штаті Каліфорнія. Десять людей загинули, ще десять постраждали.

Монтерей-Парк розташований приблизно за 16 км на схід від центру Лос-Анджелеса, у місті проживає значна діаспора вихідців із країн Азії.

 

 

Теги: #сша #президент #реакція #стрільба

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