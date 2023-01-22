"Укренерго" на 23 січня знизила ліміти низці областей на 2,8-3,8%

НЕК "Укренерго" після підвищення денних лімітів на неділю на 6-6,3% та нічних на 1,6-2% на понеділок знизило їх відповідно на 3,7-3,8% та 1,8-2,0 %, випливає із оприлюднених у соцмережах повідомлень операторів системи розподілу електроенергії.

ДТЕК зазначив, що такі ліміти дозволяють застосувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00 та застосувати графіки стабілізаційних відключень в інших регіонах – цілодобово.

"На завтра є такі обмеження: Київ: 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії в пікові години. Тобто залишатимемося в графіках. Дніпро і область: 1149 МВт вдень, 1009 МВт на ніч, забезпечується 52% потреб електроенергії області. Обмеження вищі, ніж сьогодні", – повідомив також гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці.

Він зазначив, що стає холодніше і споживання зростає, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження.

"Полтаваобленерго", зі свого боку, повідомило, що якщо дозволить споживання, то компанія зможе застосовувати одну чергу відключень.

Винятком у зазначених областях став лише нічний ліміт у Дніпропетровській області, який знижено на понеділок на 11,8%.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 21 січня лімітами споживання електроенергії: