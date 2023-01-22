Події

21:36 22.01.2023

"Укренерго" на 23 січня знизила ліміти низці областей на 2,8-3,8%

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"Укренерго" на 23 січня знизила ліміти низці областей на 2,8-3,8%

НЕК "Укренерго" після підвищення денних лімітів на неділю на 6-6,3% та нічних на 1,6-2% на понеділок знизило їх відповідно на 3,7-3,8% та 1,8-2,0 %, випливає із оприлюднених у соцмережах повідомлень операторів системи розподілу електроенергії.

ДТЕК зазначив, що такі ліміти дозволяють застосувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00 та застосувати графіки стабілізаційних відключень в інших регіонах – цілодобово.

"На завтра є такі обмеження: Київ: 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії в пікові години. Тобто залишатимемося в графіках. Дніпро і область: 1149 МВт вдень, 1009 МВт на ніч, забезпечується 52% потреб електроенергії області. Обмеження вищі, ніж сьогодні", – повідомив також гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці.

Він зазначив, що стає холодніше і споживання зростає, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження.

"Полтаваобленерго", зі свого боку, повідомило, що якщо дозволить споживання, то компанія зможе застосовувати одну чергу відключень.

Винятком у зазначених областях став лише нічний ліміт у Дніпропетровській області, який знижено на понеділок на 11,8%.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 21 січня лімітами споживання електроенергії:

Область

Денний ліміт, МВт

змін. до поперед. дня, %

Нічний ліміт

змін. до поперед. дня, %

Київ

948

-3,8

608

-3,0

Київська область

678

-3,7

559

-3,0

Дніпропетровська область

1149

-3,7

1009

-11,8

Івано-Франківська область

273,53

-3,7

236,96

-3,0

Одеська область

580

-3,7

412

-2,8

Полтавська область

434

-3,8

377

-2,8

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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