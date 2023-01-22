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21:11 22.01.2023

Макрон допускає постачання важких бойових танків Leclerc Україні

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Макрон допускає постачання важких бойових танків Leclerc Україні

Франція не відкидає постачання важких бойових танків Leclerc Україні для підтримки у війні проти Росії, заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі, повідомляє Le Figaro.

"Щодо Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", - заявив французький президент.

У свою чергу, Шольц, відповідаючи на питання про німецькі танки Leopard, сказав: "Те, як ми діяли в минулому, завжди тісно координується з нашими друзями та союзниками, і ми продовжуватимемо діяти відповідно до конкретної ситуації".

 

 

 

Теги: #танки #франція

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