Макрон допускає постачання важких бойових танків Leclerc Україні

Франція не відкидає постачання важких бойових танків Leclerc Україні для підтримки у війні проти Росії, заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі, повідомляє Le Figaro.

"Щодо Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", - заявив французький президент.

У свою чергу, Шольц, відповідаючи на питання про німецькі танки Leopard, сказав: "Те, як ми діяли в минулому, завжди тісно координується з нашими друзями та союзниками, і ми продовжуватимемо діяти відповідно до конкретної ситуації".