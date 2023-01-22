У результаті недільного ворожого обстрілу Харківщини загинула жінка, поранений чоловік - Синєгубов

У неділю вдень на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, чоловік отримав поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні біля 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок" - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його даними, під обстрілом окупантів у неділю також був Вовчанськ. "Зафіксовано влучання у п'ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані", - повідомив голова ОВА.