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15:45 22.01.2023

ФРН може передати Україні 19 танків Leopard2, які використовує для навчань - ЗМІ

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ФРН може передати Україні 19 танків Leopard2, які використовує для навчань - ЗМІ

Дев'ятнадцять танків Leopard 2A5, які раніше німецька армія використовувала для військових навчань, можуть передати Україні в рамках військової допомоги, повідомляє німецьке видання Der Spiegel з посиланням на секретні документи оборонного відомства ФРН.

"Цілком можливо, що Бундесвер міг би передати 19 моделей Leopard 2A5. Згідно зі списком, нині вони використовуються для "імітації сил противника" в центрі бойової підготовки армії, тому вони представляють танки противника під час маневрів", - йдеться в повідомленні.

Водночас видання зазначає, що німецькі військові кажуть, що "моделі 2А5 краще не використовувати, тому що вони використовуються тільки для навчань".

Уточнюється, що згідно з секретним списком Бундесверу, наразі німецька армія має 312 різних танків Leopard 2 різних серій, з яких 99 перебували на ремонтно-профілактичних роботах у травні минулого року, а один вже перебував на списанні.

"У списку на вкладці Troop Inventory 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі – 2а5, 2А6, 2А7 і 2а7в, що представляють собою найсучаснішу версію системи озброєння", - наголошують журналісти.

Вони уточнюють, що новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує провести інвентаризацію важкої техніки для того, щоб підготуватися до того моменту, коли канцлер Олаф Шольц прийме політичне рішення про постачання танків Україні.

Водночас німецький депутат Антон Гофрайтер, який представляє партію зелених, висунув вимогу до німецького уряду почати негайне навчання українських військових роботі з танками Leopard 2.

"Німеччина зробила серйозну помилку на Рамштайні і в результаті втратила престиж. Тепер це потрібно швидко виправити", - сказав депутат, коментуючи підсумки засідання Контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі Рамштайн.

Він додав, що російський президент Володимир Путін буде насправді готовий до мирних переговорів після того, як зрозуміє, що зазнав поразки у війні.

В інтерв'ю Bild Пісторіус повідомив, що має намір незабаром відвідати Україну, "можливо, навіть в найближчі чотири тижні".

Він також повідомив, що ФРН веде дуже тісний діалог про надання Україні танків Leopard 2 із міжнародними партнерами, насамперед зі США.

 

 

Теги: #танки #фрн

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