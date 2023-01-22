Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну - ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у неділю відвідав Київську область, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство Reuters.

Зокрема, зазначається, що Джонсон відвідав Бородянку Київської області.

Низка ЗМІ також повідомляє про візит Джонсона в Бучу, в пабліках публікують відео.

Водночас офіційних повідомлень про візит Джонсона поки що не було.

Про прибуття Джонсона в неділю в Києві повідомила в телеграм-каналі Укрзалізниця.