Дев'ять людей загинули внаслідок стрільби в штаті Каліфорнія

Дев'ять осіб стали жертвами стрільби, яку влаштував чоловік у місті Монтерей-Парк в американському штаті Каліфорнія, повідомляє в неділю агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на управління шерифа округу Лос-Анджелес.

На місце події вирушили десятки офіцерів поліції. Інформації про затримання стрільця поки що не надходило.

АП уточнює, що Монтерей-Парк розташований приблизно за 16 кілометрів на схід від центру Лос-Анджелеса, в місті проживає значна діаспора вихідців з країн Азії.

Раніше жителі Монтерей-Парк відзначали Новий рік за місячним календарем, на свята прийшли тисячі людей.