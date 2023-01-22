Події

13:42 22.01.2023

Дев'ять людей загинули внаслідок стрільби в штаті Каліфорнія

1 хв читати

Дев'ять осіб стали жертвами стрільби, яку влаштував чоловік у місті Монтерей-Парк в американському штаті Каліфорнія, повідомляє в неділю агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на управління шерифа округу Лос-Анджелес.

На місце події вирушили десятки офіцерів поліції. Інформації про затримання стрільця поки що не надходило.

АП уточнює, що Монтерей-Парк розташований приблизно за 16 кілометрів на схід від центру Лос-Анджелеса, в місті проживає значна діаспора вихідців з країн Азії.

Раніше жителі Монтерей-Парк відзначали Новий рік за місячним календарем, на свята прийшли тисячі людей.

Теги: #сша #жертви #стрілянина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 22.01.2023
Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

07:20 22.01.2023
Німеччина проходить через свій власний процес – Кірбі про надання танків "Leopard" Україні

Німеччина проходить через свій власний процес – Кірбі про надання танків "Leopard" Україні

19:14 21.01.2023
У Миколаївській області автомобіль підірвався на міні, чотирьох людей поранено, серед них немовля

У Миколаївській області автомобіль підірвався на міні, чотирьох людей поранено, серед них немовля

08:20 21.01.2023
Астронавти повернулися на борт МКС, виконавши монтажні роботи

Астронавти повернулися на борт МКС, виконавши монтажні роботи

07:59 21.01.2023
Вашингтон і його партнери планують у березні переглянути стелю цін на нафту з РФ

Вашингтон і його партнери планують у березні переглянути стелю цін на нафту з РФ

20:59 20.01.2023
США запровадять санкції проти ПВК "Вагнер" наступного тижня

США запровадять санкції проти ПВК "Вагнер" наступного тижня

20:25 20.01.2023
Сенатори США виступають за якнайшвидше надання Україні танків і систем ATACMS

Сенатори США виступають за якнайшвидше надання Україні танків і систем ATACMS

20:20 20.01.2023
Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість

Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість

19:02 20.01.2023
Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу

Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу

15:29 20.01.2023
Берлін не обумовлює передачу танків Україні такими самими постачаннями з боку США - представник влади

Берлін не обумовлює передачу танків Україні такими самими постачаннями з боку США - представник влади

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

Уряд звільнив заступника міністра розвитку громад Лозинського

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну - ЗМІ

Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $400 тис. хабаря - САП

ОСТАННЄ

У результаті недільного ворожого обстрілу Харківщини загинула жінка, поранений чоловік - Синєгубов

Італія може поставити SAMP-T Словаччині, яка натомість відправить в Україну Patriot - ЗМІ

Нетаньягу відправив у відставку главу МВС Ізраїлю через рішення Верховного суду

Міністри закордонних справ G7 у лютому в Мюнхені проведуть зустріч на знак єдності з Україною і приурочать її до річниці вторгнення РФ - ЗМІ

Упродовж доби ворог завдав п’ять авіаційних та один ракетний удар – Генштаб ЗСУ

У будинку Байдена виявлено нові секретні документи допрезидентського періоду - адвокат

ФРН може передати Україні 19 танків Leopard2, які використовує для навчань - ЗМІ

Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

Уряд звільнив заступника міністра розвитку громад Лозинського

У деокупованій Снігурівській громаді облаштували об'їзд зруйнованого окупантами мосту через канал на дорозі до Херсона – голова МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА