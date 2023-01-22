Події

07:26 22.01.2023

Ворог завдав 115 ударів по п’яти громадах Сумщини, поранено мирного жителя

1 хв читати
Ворог завдав 115 ударів по п’яти громадах Сумщини, поранено мирного жителя

Російські окупанти у суботу, 21 січня, завдали 115 ударів по 5 прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого поранення отримала молода людина, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"115 ударів завдали росіяни протягом дня по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигінська та Краснопільська громади", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворог із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів) обстріляв Есманьську громаду.

"В результаті обстрілів осколками поранено 17-річного юнака в селі Студенок. Зруйновано один житловий будинок - у нього влучила міна. Ще близько 10 будинків пошкоджено. В одному домогосподарстві вбило корову і маленьке теля", - додав Живицький.

Також окупанти з мінометів обстріляли Новослобідську громаду, лише 40 прильотів.

У Краснопільській громаді 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.

По Білопільській громаді противник випустив із мінометів 15 мін та з артилерії 7 снарядів.

У Шалигінській громаді ворог відкривав вогонь із кулемета (10 черг) у напрямку території області.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 22.01.2023
Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

08:53 22.01.2023
На Харківщині двоє людей підірвалися на вибуховому пристрої, одну поранено в результаті ворожих обстрілів

На Харківщині двоє людей підірвалися на вибуховому пристрої, одну поранено в результаті ворожих обстрілів

08:30 22.01.2023
У результаті обстрілів Донецької області поранено двох людей у Бахмуті

У результаті обстрілів Донецької області поранено двох людей у Бахмуті

07:49 22.01.2023
Ворог уночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку ОТГ, є руйнування

Ворог уночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку ОТГ, є руйнування

21:47 21.01.2023
Окупанти в суботу обстріляли Марганецьку ОТГ Дніпропетровської області

Окупанти в суботу обстріляли Марганецьку ОТГ Дніпропетровської області

16:29 21.01.2023
Під час обстрілу прикордоння в Сумській області поранений юнак

Під час обстрілу прикордоння в Сумській області поранений юнак

16:09 21.01.2023
Окупанти обстріляли прикордонне с.Студенок Сумської області

Окупанти обстріляли прикордонне с.Студенок Сумської області

14:02 21.01.2023
Військові припинили спробу проникнення в Сумську область російської ДРГ

Військові припинили спробу проникнення в Сумську область російської ДРГ

12:41 21.01.2023
Окупанти обстріляли околиці прикордонного Бачівська Сумської області

Окупанти обстріляли околиці прикордонного Бачівська Сумської області

12:25 21.01.2023
Окупанти 166 разів обстріляли Запорізьку область за добу, в Гуляйполі загинула жінка, в Оріхові поранені двоє

Окупанти 166 разів обстріляли Запорізьку область за добу, в Гуляйполі загинула жінка, в Оріхові поранені двоє

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $ 400 тис. хабаря, вирішується питання про повідомлення йому про підозру - САП

Зеленський у День Соборності: Україна єдина, бо сильна

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

За добу ворог завдав 28 ракетних та авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

ОСТАННЄ

Дев'ять людей загинули внаслідок стрільби в штаті Каліфорнія

Буданов: співробітника ГУР Кірєєва вбили в автомобілі СБУ, після чого його тіло було викинуто з машини

У Полтавській області в неділю пройдуть навчальні стрільби, в ОВА закликають громадян зберігати спокій

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

Ювенальні прокурори: понад 914 дітей дістали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на формування образу героя-жертви, який бореться з корумпованою російською владою - ISW

Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $ 400 тис. хабаря, вирішується питання про повідомлення йому про підозру - САП

Зеленський у День Соборності: Україна єдина, бо сильна

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА