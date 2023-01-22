Ворог завдав 115 ударів по п’яти громадах Сумщини, поранено мирного жителя

Російські окупанти у суботу, 21 січня, завдали 115 ударів по 5 прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого поранення отримала молода людина, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"115 ударів завдали росіяни протягом дня по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигінська та Краснопільська громади", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворог із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів) обстріляв Есманьську громаду.

"В результаті обстрілів осколками поранено 17-річного юнака в селі Студенок. Зруйновано один житловий будинок - у нього влучила міна. Ще близько 10 будинків пошкоджено. В одному домогосподарстві вбило корову і маленьке теля", - додав Живицький.

Також окупанти з мінометів обстріляли Новослобідську громаду, лише 40 прильотів.

У Краснопільській громаді 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.

По Білопільській громаді противник випустив із мінометів 15 мін та з артилерії 7 снарядів.

У Шалигінській громаді ворог відкривав вогонь із кулемета (10 черг) у напрямку території області.