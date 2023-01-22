Події

07:16 22.01.2023

Міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував свій візит в Україну

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Міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував свій візит в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував візит в Україну найближчим часом.

"Безперечно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, це відбудеться, можливо, протягом наступних чотирьох тижнів", - сказав він в інтерв'ю Bild am Sonntag, відповідаючи на запитання, куди він вирушить у першу чергу на нову посаду.

Пісторіус також прокоментував постачання Україні німецьких танків Leopard, повідомивши, що Німеччина "веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед із США".

Міністр наголосив, що доручив відомству у п'ятницю перевірити всі приготування для негайного виконання можливих рішень.

 

 

 

Теги: #візит #міністр #німеччина

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