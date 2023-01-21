Окупанти в суботу обстріляли Марганецьку ОТГ Дніпропетровської області

Російські окупанти в суботу, 21 січня, обстріляли з РСЗВ та ствольної артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Упродовж дня армія Росії, використовуючи РСЗВ і ствольну артилерію, здійснила обстріл Марганецької ТГ. Унаслідок чого, одне з підприємств зазнало руйнації. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Євтушенко наголосив, що прибережні території у суботу ввечері перебувають під загрозою артилерійського обстрілу з боку окупантів.

"Прошу жителів перебувати в сховищі, або скористатися правилом двох стін", – написав він.