Події

17:17 21.01.2023

Більшість українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов'язані з РФ, СРСР та Російською імперією

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59% українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов'язані з РФ, СРСР і Російською імперією, про що свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 до 21 грудня 2022 року.

Як зазначається, прихильників перейменування найбільше в західній частині держави (83,6%) і найменше на півдні (22,8%).

Водночас негативно до питання перейменування топонімів, пов'язаних з Росією, ставляться 13,2% опитаних, більша частина з яких проживає на півдні (33,5%), менша на заході (2,4%). Не виявили певного ставлення 18,6%, ще 9,3% не змогли дати відповіді.

На тлі російської агресії змінилася і думка українців щодо того, як Україна повинна відзначати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні і внесок українського народу в цю перемогу.

Так, 34,6% респондентів впевнені, що необхідно відзначати обидві дати, як це відбувається зараз: і День пам'яті і примирення 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня. 32,3% вважають, що святкувати потрібно тільки 8 травня, 16,2% виступають за святкування 9 травня. 17% не змогли дати відповідь.

Водночас, згідно з соціологічними дослідженнями 2021 року, святкування 8 травня Дня пам'яті та примирення було непопулярним: його підтримувало 9%. Опцію відзначати лише День Перемоги над нацизмом 9 травня підтримували 31%, а на півдні та сході України ця опція була найпопулярнішою.

"Як бачимо, російська агресія стимулює громадян до переосмислення історії і до відходу від нав'язаних СРСР і РФ практик комеморації", - наводиться цитата авторів дослідження.

Опитування в макрорегіонах України проведено методом face-to-face за стратифікованою багатоступеневою вибіркою у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській та м.Київ, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Загалом опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теги: #опитування #топоніміка

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