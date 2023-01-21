Події

14:51 21.01.2023

У Києві прощаються із загиблими в авіакатастрофі в Броварах

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У Києві прощаються із загиблими в авіакатастрофі в Броварах

Траурна церемонія прощання із загиблими в катастрофі вертольота в Броварах Київської області проходить у суботу в "Українському домі" в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", попрощатися із загиблими прийшов президент України Володимир Зеленський з дружиною, голови парламенту та уряду, українські політики, представники дипломатичного корпусу, керівники силових структур України, структурних підрозділів МВС.

Церемонія прощання почалася після 11 години, коли тіла загиблих в закритих трунах привезли в "Український дім", де зібралися родичі, колеги загиблих і журналісти.

Церемонія за участю вищого керівництва країни пройшла стримано, під траурну музику, з величезною кількістю квітів, без виступів, лише з короткою біографічною інформацією про загиблих.

Наразі церемонія прощання триває. З боку Європейської площі вишикувалася черга співробітників МВС, з боку Хрещатика встановлені "рамки" для проходу в "Український дім" киян, які хочуть попрощатися із загиблим керівництвом МВС, люди вишикувалися в чергу завдовжки півкілометра, несуть квіти.

Теги: #мвс #загиблі #прощання

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