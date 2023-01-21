Події

12:25 21.01.2023

Окупанти 166 разів обстріляли Запорізьку область за добу, в Гуляйполі загинула жінка, в Оріхові поранені двоє

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Окупанти 166 разів обстріляли Запорізьку область за добу, в Гуляйполі загинула жінка, в Оріхові поранені двоє

Одна мирна жителька Запорізької області загинула, ще двоє дістали поранень внаслідок обстрілів території області російськими окупантами в п'ятницю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вчора в Гуляйполі під час ворожих обстрілів загинула жінка. Унаслідок обстрілу м. Оріхова горіло приміщення кінотеатру, двоє цивільних дістали поранень", - написав Старух у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, за минулу добу окупанти обстріляли територію області 166 разів. Обстрілу зазнало 21 місто і селище, були зруйновані 18 будинків.

Голова обладміністрації повідомив, що обстріли тривають і в суботу. "Прямо зараз ворог продовжує активні артилерійські обстріли по лінії фронту", - написав Старух.

Теги: #обстріли #запорізька

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