Окупанти 166 разів обстріляли Запорізьку область за добу, в Гуляйполі загинула жінка, в Оріхові поранені двоє

Одна мирна жителька Запорізької області загинула, ще двоє дістали поранень внаслідок обстрілів території області російськими окупантами в п'ятницю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вчора в Гуляйполі під час ворожих обстрілів загинула жінка. Унаслідок обстрілу м. Оріхова горіло приміщення кінотеатру, двоє цивільних дістали поранень", - написав Старух у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, за минулу добу окупанти обстріляли територію області 166 разів. Обстрілу зазнало 21 місто і селище, були зруйновані 18 будинків.

Голова обладміністрації повідомив, що обстріли тривають і в суботу. "Прямо зараз ворог продовжує активні артилерійські обстріли по лінії фронту", - написав Старух.