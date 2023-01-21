Події

08:58 21.01.2023

Ворожі втрати за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк

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Ворожі втрати за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк

Ворожі втрати російських окупантів за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк, а від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року – близько 120 160 осіб, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 120 160 (+860) осіб ліквідовано, танків - 3140 (+1) од, бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од, артилерійських систем – 2135 (+6) од, РСЗВ - 443 (+1) од., засоби ППО - 220 (+0) од., літаків - 287 (+0) од., гелікоптерів - 277 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5), крилаті ракети – 749 (+0), кораблі/катери – 17 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од., спеціальна техніка – 193 (+3)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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