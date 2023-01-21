На Одещині правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП за участю пішохода

Одеські правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП за участю пішохода у Роздільнянському районі Одеської області, повідомила пресслужба обласної Національної поліції.

"Встановлено, що 39-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Nissan Maxima, вчинив наїзд на чоловіка, який йшов узбіччям назустріч руху транспортного засобу. Від отриманих травм потерпілий, особа якого встановлюється, помер у кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався у п'ятницю близько 18:00 у селі Полезне Великомихалівської селищної територіальної громади.

Правоохоронці перевірили винуватця ДТП на стані алкогольного сп'яніння, але його ознак не виявлено.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого або зазнали тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України.