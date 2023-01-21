Три судна доставлять продовольство з України в Китай, Індію та Іспанію

З українських портів у п'ятницю вийшли три суховантажні машини з кукурудзою, пшеницею, ячменем і олією, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"20 січня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 128,6 тис. тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Суховантаж Zheng Yao (29,3 тис. тонн кукурудзи, 27,8 тис. тонн ячменю та 9,4 тис. тонн пшениці) вирушив до Іспанії. Судно Mrc Sedef переправить до Індії 43 тис. тонн соняшникової олії. Судно Aviva доставить до Китаю 19,1 тис. тонн соняшникової олії.

У порт Одеси слідує суховантаж, який у п'ятницю пройшов морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 86 заявок на участь в ініціативі".

"Станом на 20 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 18 179 860 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1 322 суховантажних суден: 655 на прибуття в українські порти і 667 - на вихід із них", - резюмували в СКЦ.