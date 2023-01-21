У КМДА попередили киян про можливі вибухи у Деснянському та Оболонському районах

Київські сапери здійснять підрив льоду на річці Десна через льодову пробку, що утворилася, це викликає підвищення рівня води і підтоплення в прибережних зонах, повідомила пресслужба київської міської державної адміністрації.

"Близько 23:00-01:00 сапери зроблять підрив льоду на річці Десна. Звук вибуху може бути гучним, особливо в Деснянському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, через льодохід на Десні в районі села Погреби на цій річці утворився затор, що спричинив підвищення рівня води та підтоплення у прибережних зонах.

"Для вирішення цієї проблеми, в ніч з 20 на 21 січня, сапери здійснять підрив льодової пробки поблизу сіл Погреби та Зазим'я. Орієнтовний час вибуху 23:00 –01:00", - наголосили у відомстві.

У КМДА прогнозують, що звук вибуху може бути досить гучним уночі.