"Укренерго" на 21 січня знизила денні ліміти щодо низки областей на 2,6-13,9%, суттєво збільшила нічні Івано-Франківській та Одеській областям

НЕК "Укренерго" після незначного збільшення лімітів на 20 січня, відчутно знизила їх на суботу, 21 січня, випливає із оприлюднених у соцмережах повідомлень операторів системи розподілу електроенергії.

Зокрема, згідно з повідомленням у телеграм-каналі ДТЕК, чиї оператори системи розподілу працюють у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, по Києву, де на сьогодні підвищення нічного ліміту становило 21,2%, на суботу його знижено майже на 15%. Також знижено і денний ліміт – на 2,6%.

Гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці зазначив, що ліміти на 21 січня закриють 63% потреб у електроенергії у столиці та 51% – у Дніпропетровській області.

Водночас суттєво – на 15,8% та 7,7% – підвищено нічний ліміт для Івано-Франківської та Одеської областей. При цьому денний ліміт для Одеської області знижено майже на 14%.

У ДТЕК зазначили, що в областях їхньої присутності на весь день 21 січня плануються погодинні графіки, за винятком Одеської, де, незважаючи на підвищення нічного ліміту, оператор не гарантує дотримання графіка вночі.

"Полтаваобленерго" зі свого боку, незважаючи на зниження як нічного, так і денного ліміту, анонсує перехід до відключення однієї черги, "якщо дозволить споживання" замість одночасного відключення двох, як було в останні кілька днів.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 21 січня лімітами споживання електроенергії

Область Денний ліміт, МВт % до попереднього дня/ ліміт цього дня, МВт Нічний ліміт % до попереднього дня, ліміт цієї ночі, МВт Київ 927 - 2,62% (952) 615 - 14,46% (719) Київська область 663 - 5,68% (703) 567 - 9,28% (625) Дніпропетровська область 1123 - 5,86% (1193) 1122 - 5,47% (1187) Івано-Франковська область 267,6 - 0,55% (269,1) 239,6 + 15,8% (206,7) Одеська область 568 - 13,9% (660) 416 + 7,7% (385) Полтавська область 425 - 3,4% (440) 381 - 6,15% (406)

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" після зниження у четвер, на п'ятницю, 20 січня, збільшила ліміти електроспоживання областям на день на 1,1-1,6%, на ніч – майже до 4%, а по Києву нічний ліміт зріс одразу на 21,2%, У компанії зазначили, що спостерігається зростання генерації, проте дефіцит потужності залишається.

Ліміти споживання діяли на добу і були доведені всім без винятку областям.