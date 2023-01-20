Події

20:59 20.01.2023

США запровадять санкції проти ПВК "Вагнер" наступного тижня

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США мають намір наступного тижня запровадити нові санкції проти ПВК "Вагнер", заявив у п'ятницю координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Сьогодні ми оголошуємо про додаткові заходи, яких ми вжили, щоб Україна могла захистити себе проти сил РФ та "Вагнера". Так, Мінфін класифікуватиме "Вагнер" як велику транснаціональну злочинну організацію", - заявив Кірбі на брифінгу.

Він зазначив, що з огляду на цей крок Мінфіну, США запровадять додаткові санкції проти групи і структур, що її підтримують.

 

Теги: #сша #росія #санкції #група

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