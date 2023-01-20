Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч учасників контактної групи з надання Україні військової допомоги, яка відбулася 20 січня в Німеччині, зміцнить українську стійкість.

"Сьогодні день "Рамштайну" – і оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить наш дипломатичний марафон… Загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Так, за словами президента, вдалося суттєво посилити український "артилерійський кулак" гарматами та снарядами, є також добрі результати щодо бронетехніки, зокрема арсенал поповнився декількома сотнями бойових машин.

Окрім того, зазначив Зеленський, досягнуто значних результатів щодо ракет для РСЗВ.

Водночас, за його словами, Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щодня Україна робить сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалено.

Він подякував усім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях.