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19:04 20.01.2023

Генсек НАТО заявив про необхідність нарощування країнами альянсу виробництва зброї та боєприпасів

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Генсек НАТО заявив про необхідність нарощування країнами альянсу виробництва зброї та боєприпасів

 Країни НАТО мають активізувати виробництво зброї та боєприпасів для швидкого поповнення своїх запасів, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг за результатами зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

"Генеральний секретар зазначив, що країни НАТО мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів і якнайшвидше поповнити запаси", - зазначив Столтенберг, слова якого наведено на сайті Північноатлантичного альянсу. Він зазначив, що питання постачання стане основним на зустрічі міністрів оборони НАТО в лютому.

Столтенберг також заявив про необхідність збільшення і військової підтримки України, і нелетальної військової допомоги.

Теги: #нато #столтенберг #рамштайн

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