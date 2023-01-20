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16:58 20.01.2023

Огляд водія на алкоголь на місці зупинки має відбуватися з відеозаписом або у присутності двох свідків – рішення Кабміну

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Огляд водія на алкоголь на місці зупинки має відбуватися з відеозаписом або у присутності двох свідків – рішення Кабміну

 Кабінет Міністрів встановив, що огляд водія на алкогольне сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу відбувається з відеозаписом або у присутності двох свідків.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції і проведення такого огляду.

Серед іншого зміни передбачають, що огляд на місці зупинки транспортного засобу здійснюється із застосуванням технічних засобів відеозапису, а у разі неможливості застосування таких засобів огляд відбувається у присутності двох свідків. Після цього матеріали відеозапису обов'язково підкріплюють до протоколу про адміністративне правопорушення.

 

Теги: #алкоголь #кабмін #водій

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