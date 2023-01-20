Німеччина поставить Україні військову допомогу на EUR1 млрд

Німеччина поставить Україні додаткове озброєння та техніку на EUR1 млрд, повідомив глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

Як повідомляє Spiegel, Пісторіус заявив, що партнери "не мають єдиної думки" щодо відправлення танків в Україну, але рішення буде "ухвалено в найкоротші терміни".

Водночас він запевнив у продовженні підтримки України. З урахуванням нового, "весняного пакета" допомоги загальний обсяг німецької військової допомоги з початку війни зріс до EUR3,3 млрд.

Як повідомлялося, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбувається восьме засідання Контактної групи з питань оборони України за участю глав оборонних відомств близько 50 країн.