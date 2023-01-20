Зеленський подякував уряду Фінляндії за виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю подякував уряду Фінляндії за виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги, до якого увійшло важке озброєння та боєприпаси.

"Дякую справжнім друзям України Саулі Нііністьо та Санні Марін (президент і прем'єр-міністр країни відповідно - ІФ-У), а також усьому уряду Фінляндії за оголошення сьогодні найбільшого пакета військової допомоги з вкрай потрібним важким озброєнням та боєприпасами", - написав Зеленський у твіттері.

Він зазначив, що "також чекаємо на важливі новини за результатами "Рамштайну".