Події

12:15 20.01.2023

В Україні очікується незначне похолодання, місцями мокрий сніг та ожеледиця

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В Україні очікується незначне похолодання, місцями мокрий сніг та ожеледиця

Найближчими днями в Україні очікується незначне похолодання, місцями з мокрим снігом та ожеледицею на дорогах.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 21 січня, у західних областях уночі помірний, місцями сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вдень місцями невеликі опади, температура вночі та вдень 0-5° тепла; у Карпатах уночі сильний, удень невеликий сніг, температура протягом доби 1-6° морозу.

На решті території без суттєвих опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині 6-11° тепла; у східних областях уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві у суботу без суттєвих опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 2-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 21 січня найвища температура вдень (9,5°) була у 2007 році, найнижча вночі (-28,1°) у 1907 році.

У неділю, 22 січня, в Україні без опадів, лише у Карпатах удень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах до 7° морозу; вдень 0-5° тепла, у південно-західних областях 4-9°, на півдні Одеської області та в Криму до 12°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, удень 2-4° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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