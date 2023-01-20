Дебати про санкції ЄС щоразу складніші, але ми зможемо посилити тиск на Кремль, - президент Євроради

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що кожні нові дебати про санкції проти РФ відбуваються складніше за попередні, але ЄС зможе посилити тиск на Кремль.

"Цілком очевидно, що кожні нові дебати про санкції складніші, ніж попередні, тому що принцип полягає в тому, що ми націлюємося або маємо націлюватися на речі, які можуть мати побічний ефект для деяких наших членів", - сказав Мішель в інтерв'ю журналістам.

За словами президента Євроради, він провів змістовне обговорення питання санкцій із президентом України Володимиром Зеленським, і тепер зможе пояснити колегам пропозиції та очікування української сторони.

"І я впевнений, що ми зможемо посилити тиск на Кремль", - заявив Мішель.

Він не відповів, чи стосуватиметься 10-й пакет санкцій російської ракетної та безпілотної промисловості, але додав, що "важливо працювати разом, щоб був потужний сигнал про те, що ЄС хоче чинити тиск на Кремль".