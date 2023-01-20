Події

11:53 20.01.2023

Дебати про санкції ЄС щоразу складніші, але ми зможемо посилити тиск на Кремль, - президент Євроради

1 хв читати
Дебати про санкції ЄС щоразу складніші, але ми зможемо посилити тиск на Кремль, - президент Євроради

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що кожні нові дебати про санкції проти РФ відбуваються складніше за попередні, але ЄС зможе посилити тиск на Кремль.

"Цілком очевидно, що кожні нові дебати про санкції складніші, ніж попередні, тому що принцип полягає в тому, що ми націлюємося або маємо націлюватися на речі, які можуть мати побічний ефект для деяких наших членів", - сказав Мішель в інтерв'ю журналістам.

За словами президента Євроради, він провів змістовне обговорення питання санкцій із президентом України Володимиром Зеленським, і тепер зможе пояснити колегам пропозиції та очікування української сторони.

"І я впевнений, що ми зможемо посилити тиск на Кремль", - заявив Мішель.

Він не відповів, чи стосуватиметься 10-й пакет санкцій російської ракетної та безпілотної промисловості, але додав, що "важливо працювати разом, щоб був потужний сигнал про те, що ЄС хоче чинити тиск на Кремль".

Теги: #єс #санкції #мішель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 20.01.2023
Президент Євроради наголосив на важливості залучення країн Латинської Америки, Африки та Центральної Азії до реалізації Формули миру Зеленського

Президент Євроради наголосив на важливості залучення країн Латинської Америки, Африки та Центральної Азії до реалізації Формули миру Зеленського

21:45 19.01.2023
Мішель про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя

Мішель про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя

19:38 19.01.2023
На Алеї сміливості у Києві відкрили табличку, присвячену президенту Євроради Мішелю

На Алеї сміливості у Києві відкрили табличку, присвячену президенту Євроради Мішелю

18:03 19.01.2023
Мішель: ЄС підтримує мирний план Зеленського

Мішель: ЄС підтримує мирний план Зеленського

15:48 19.01.2023
Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

15:38 19.01.2023
Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем у Києві

Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем у Києві

13:32 19.01.2023
Президент Євроради відвідав українських ветеранів у реабілітаційному центрі в Києві

Президент Євроради відвідав українських ветеранів у реабілітаційному центрі в Києві

11:14 19.01.2023
Президент Євроради прибув до Києва

Президент Євроради прибув до Києва

09:08 19.01.2023
Президент Євроради їде до Києва

Президент Євроради їде до Києва

19:26 18.01.2023
Десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю - Кулеба

Десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО, танки та систематичне постачання боєприпасів - основні пріоритети Ramstein-8, повідомили в Міноборони України

Зеленський на засіданні в Рамштайні закликав партнерів України діяти швидко

Глава Пентагону на Ramstein-8: Наразі не час знижувати темп, це вирішальний момент для України

СБУ знешкодила агентів РФ, які коригували ракетні удари по Дніпру

МОН України представило порядок прийому до вишів у 2023 році на основі вдосконаленого НМТ

ОСТАННЄ

Унаслідок ракетного удару по Краматорську загинула людина - голова ОВА

ППО, танки та систематичне постачання боєприпасів - основні пріоритети Ramstein-8, повідомили в Міноборони України

Китай оголосив про відновлення групового виїзного туризму

Зеленський на засіданні в Рамштайні закликав партнерів України діяти швидко

Глава Пентагону на Ramstein-8: Наразі не час знижувати темп, це вирішальний момент для України

Зеленський подякував уряду Фінляндії за виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги

Росіянка, яка проживає в Україні, в соцмережах виправдовувала збройну агресію РФ

В Україні очікується незначне похолодання, місцями мокрий сніг та ожеледиця

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську, пошкоджено дитсадок і школу - К.Тимошенко

Передано до суду справу киянина, який двічі "мінував" будівлю ОПУ, висловлюючи невдоволення відсутністю електроенергії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА