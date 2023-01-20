Події

11:40 20.01.2023

Передано до суду справу киянина, який двічі "мінував" будівлю ОПУ, висловлюючи невдоволення відсутністю електроенергії

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Передано до суду справу киянина, який двічі "мінував" будівлю ОПУ, висловлюючи невдоволення відсутністю електроенергії

Завершено досудове розслідування та передано до суду справу за обвинуваченням киянина, який двічі повідомив про нібито мінування будівлі Офісу президента, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва до суду направлено обвинувальний акт стосовно киянина, обвинуваченого у двох епізодах свідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху в урядовій будівлі (ч. 2 ст. 259 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури у п'ятницю.

Згідно з матеріалами слідства, 28 листопада 2022 року обвинувачений здійснив два дзвінки на спецлінію "102" з інформацією про нібито мінування будівлі Офісу президента України на вул. Банковій у Києві.

Правоохоронці встановили особу "мінера" та затримали його.

"Під час обшуку у квартирі 51-річного обвинуваченого було виявлено мобільний телефон, з якого було зроблено дзвінки на спецлінію "102". Також у будинку "мінера" знайшли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, які, за його словами, належать його літній матері. Свої дії чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії", - наголошується у повідомленні.

У прокуратурі столиці уточнюють, що наразі обвинувальний акт стосовно зловмисника направлено до Солом'янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Сам обвинувачений перебуває під вартою.

Зловмиснику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Теги: #київ #псевдомінер

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