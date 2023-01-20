У Львові ліквідували масштабну пожежу на складі побутової хімії

Пожежу на складі побутової хімії, площею 300х150 м кв., ліквідували минулої ночі співробітники ДСНС у Львові, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"Вогонь знищив продукцію на площі 950 м кв., оргтехніку, навантажувач та покрівлю на площі 260 м кв.", - зазначено у повідомленні.

За даними пресслужби, виклик на пожежу на вулиці Шевченка, 317 у Львові надійшов о 22:27 19 січня. Для гасіння пожежі залучили 90 пожежників та 16 одиниць спецтехніки.

Пожежу ліквідували о 01:43 20 січня, ніхто не постраждав. Причини та обставини займання розслідують правоохоронні органи.