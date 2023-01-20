Основна сесія НМТ-2023 відбудеться в червні - УЦОЯО

Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) выдбуватиметься у червні 2023 року, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Наразі передбачено проведення двох сесій НМТ: основної та додаткової. Основна відбуватиметься у червні, додаткова – у червні-липні. В додатковій сесії тестування зможуть узяти участь вступники, які через поважні причини не пройшли тестування під час основної сесії", - йдеться у повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що реєстрація для участі у НМТ відбуватиметься у квітні поточного року.

"Український центр оцінювання якості освіти забезпечить безпаперову реєстрацію. Вступники зможуть скористатися спеціальним сервісом на сайті установи. Всі етапи реєстрації буде докладно описано на сайті центру", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 січня Міністерство освіти і науки представило проєкт порядку прийому до вишів у 2023 році на основі вдосконаленого НМТ.

Історія Україні не буде обов'язковим предметом при складанні НМТ у 2023 році для вступу до вишів.

УЦОЯО до травня має намір підготувати та оприлюднити демонстраційні варіанти блоків НМТ 2023 року.