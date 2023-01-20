Події

07:45 20.01.2023

Директор ЦРУ минулого тижня зустрівся в Києві з президентом України

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Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ наприкінці минулого тижня, повідомляє Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

"Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав столицю України наприкінці минулого тижня, щоб проінформувати президента Володимира Зеленського щодо можливих планів Росії у війні найближчими тижнями та місяцями", - пише видання.

"Директор Бернс вирушив до Києва, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом Зеленським та підтвердив нашу незмінну підтримку України", - заявив неназваний американський чиновник.

Зазначається, що головним питанням для Зеленського та його високопосадовців розвідки під час зустрічі було те, як довго Україна може розраховувати на допомогу США та Заходу після того, як Палата представників перейшла під контроль республіканців.

За словами співрозмовників газети, Бернс визнав, що в якийсь момент отримати допомогу Україні буде складніше.

Проте, заявили джерела видання, Зеленський та його помічники пішли із зустрічі із враженням, що підтримка Києва адміністрацією президента Джо Байдена залишається сильною, і фінансування в розмірі $45 млрд для України, ухваленого Конгресом у грудні, вистачить принаймні до липня чи серпня.

Співрозмовники уточнили, що Київ менш впевнений у перспективах ухвалення Конгресом чергового багатомільярдного пакету додаткової допомоги, ніж це було минулої весни.

 

 

Теги: #сша #україна #поїздка #бернс

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