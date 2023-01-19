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23:19 19.01.2023

Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною – Зеленський про постачання танків в Україну

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Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною – Зеленський про постачання танків в Україну

Постачання в Україну сучасних танків є елементом посилення в окупантів відчуття, що їм не вдасться досягти нічого в Україні, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

«Я дякую пану Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві і який дуже чітко закликає Європу ухвалити рішення про танки. Відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована, і зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків. Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною», - сказав Зеленський.

«Маємо сьогодні одразу кілька потужних рішень партнерів у посиленні нашої оборони. Передусім у посиленні нашої артилерії», - зазначив він.

Він подякував Естонії «Естонії за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги. За гаубиці та боєприпаси». Швеції – за новий військовий пакет. За NLAW, "Арчери" та БМП.

«Я дякую Данії за ухвалення рішення щодо «Цезарів» для наших воїнів. Я дякую Литві за новий військовий пакет. За зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили. І готуємося до завтрашнього «Рамштайну» – очікуємо сильних рішень.», - сказав президент.

За його словами, в Україні очікують на потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів.

Теги: #танки #постачання #зеленський

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