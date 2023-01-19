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22:01 19.01.2023

Нідерланди готові оплатити постачання танків Leopard в Україну

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Нідерланди готові оплатити постачання танків Leopard в Україну

Нідерланди готові сплатити постачання в Україну танків Leopard, коаліцію європейських союзників і союзників по НАТО.

Як повідомляє Bloomberg, відповідну заяву зробила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

"Це безперечно те, що ми хотіли б зробити", - сказала вона журналістам видання в Давосі.

При цьому міністр зазначила, що західні країни все ще очікують на остаточну позицію Німеччини з цього приводу, додавши, що вона сама є прихильником поставок танків в Україну.

Оллонґрен також нагадала, що раніше Нідерланди вже заплатили за відправку Україні радянських танків Т-72 із Чехії, і саме цей підхід може бути відтворений для танків Leopard німецького виробництва.

 

 

 

Теги: #оплата #танки #нідерланди

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