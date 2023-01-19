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21:29 19.01.2023

Meta пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов"

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Meta пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов"

Американська Meta Platforms Inc. пообіцяла не блокувати фото та відео про полк "Азов", повідомляє віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезидентом із питань політики модерування Монікою Біккерт.

"Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів", - написав Федоров у телеграм-каналі у четвер увечері.

Однак він зазначив, що "найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк Азов".

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації подякував Meta "за виважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України".

 

 

 

Теги: #мета #азов #контент

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