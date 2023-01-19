Події

20:41 19.01.2023

Очільник МЗС Ізраїлю прийняв запрошення відвідати Київ

1 хв читати
Очільник МЗС Ізраїлю прийняв запрошення відвідати Київ

Голова Міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен ухвалив запрошення глави МЗС України відвідати Київ, повідомляє The Times of Israel.

"Коен стане найвищим ізраїльським чиновником, який відвідав країну (Україну – ІФУ) від початку війни 11 місяців тому", - наголошується в повідомленні.

Також Коен заявив, що посольство Ізраїлю в Києві остаточно відновить роботу протягом 60 днів.

Окремо Коен зазначив використання Росією іранської зброї для ударів по Україні та закликав Київ приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції.

 

 

 

Теги: #ізраїль #візит #міністр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:58 19.01.2023
Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

20:54 19.01.2023
Резніков про рішення Данії передати Україні САУ Caesar: ми використовуємо цю зброю, щоб захистити наш народ і звільнити нашу землю

Резніков про рішення Данії передати Україні САУ Caesar: ми використовуємо цю зброю, щоб захистити наш народ і звільнити нашу землю

20:15 17.01.2023
Прем'єр-міністр Італії Мелоні незабаром відвідає Україну - Зеленський

Прем'єр-міністр Італії Мелоні незабаром відвідає Україну - Зеленський

19:25 17.01.2023
У Держдепі підтвердили візит Блінкена до Китаю 5-6 лютого

У Держдепі підтвердили візит Блінкена до Китаю 5-6 лютого

08:35 17.01.2023
Блінкен планує візит до Китаю на початку лютого

Блінкен планує візит до Китаю на початку лютого

19:17 14.01.2023
Рішення про відвідання Зеленським ООН у річницю вторгнення РФ ще не ухвалено

Рішення про відвідання Зеленським ООН у річницю вторгнення РФ ще не ухвалено

19:58 13.01.2023
Ізраїль у лютому припинить виплату допомоги іммігрантам, які втекли від російського вторгнення в Україну

Ізраїль у лютому припинить виплату допомоги іммігрантам, які втекли від російського вторгнення в Україну

18:16 13.01.2023
Колегія Єврокомісії відвідає Україну на початку лютого – фон дер Ляєн

Колегія Єврокомісії відвідає Україну на початку лютого – фон дер Ляєн

17:31 13.01.2023
Глава Єврокомісії та понад 10 єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями - Шмигаль

Глава Єврокомісії та понад 10 єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями - Шмигаль

14:15 13.01.2023
Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Гроссі домовилися щодо продовження взаємодії із посилення ядерної безпеки атомних об'єктів України

Польща передасть Україні зенітні установки С-60 і боєприпаси до них

Зеленський про рішення Данії передати Україні САУ Ceasar: це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії

Мішель: ЄС підтримує мирний план Зеленського

Прокурор просить арешт з альтернативою застави в 365 млн грн для Коболєва, який преміював себе на $10 млн

ОСТАННЄ

У МВС Франції оцінюють кількість учасників акції протесту проти пенсійної реформи в 1,12 млн, профспілки - у 2 млн

Нідерланди готові оплатити постачання танків Leopard в Україну

Ексзаступницю голови Європарламенту Єву Кайлі залишили під арештом у справі про корупцію

Пропозиція відновити авіасполучення між Тбілісі та Москвою не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, заявляють у Києві

Meta пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов"

Три мешканці Херсонщини за останні два дні постраждали внаслідок підриву на російських мінах

Порошенко закликав Шольца надати Україні танки: чим швидше – тим краще

ВАКС оголосив перерву до 23 січня у розгляді клопотання про арешт з альтернативою застави ексглави "Нафтогазу" Коболєва

Кабмін пропонує заборонити в Україні церкви, керовані з Росії

Зеленський і Гроссі домовилися щодо продовження взаємодії із посилення ядерної безпеки атомних об'єктів України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА