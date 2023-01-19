Очільник МЗС Ізраїлю прийняв запрошення відвідати Київ
Голова Міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен ухвалив запрошення глави МЗС України відвідати Київ, повідомляє The Times of Israel.
"Коен стане найвищим ізраїльським чиновником, який відвідав країну (Україну – ІФУ) від початку війни 11 місяців тому", - наголошується в повідомленні.
Також Коен заявив, що посольство Ізраїлю в Києві остаточно відновить роботу протягом 60 днів.
Окремо Коен зазначив використання Росією іранської зброї для ударів по Україні та закликав Київ приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції.