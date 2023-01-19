Нардеп Юрчишин повідомив, що ОГП після його звернення відкрив кримінальне провадження проти митрополита УПЦ (МП) Павла за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті

Народний депутат України Ярослав Юрчишин повідомив, що Офіс генерального прокурора України після його звернення відкрив кримінальне провадження за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті проти намісника Києво-Печерської Лаври митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя).

"Проти митрополита Павла з УПЦ (МП) відкрили кримінальне провадження… Мені здалося, що в цих словах (сказаних Лебедем під час Різдвяної проповіді в Києво-Печерській Лаврі – ІФ-У) Лебідь сіє розбрат серед вірян. Перевірив це зверненням до ОГП. Вони дотримуються тієї самої думки", - написав нардеп у телеграмі у четвер.

Юрчишин навів уривок проповіді Лебедя, яка викликала його невдоволення: "Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета. Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського . Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа".

Також нардеп оприлюднив скріншот відповіді ОГП на своє звернення, в якому правоохоронці зазначають, що зазначені слова Лебедя стали причиною для відкриття кримінального провадження за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті між вірянами УПЦ (МП) та ПЦУ, пропаганди винятковості УПЦ (МП) та образу ПЦУ і її священнослужителів.

В оприлюдненому скріншоті також зазначено, що кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони України в грудні 2022 року запровадила санкції проти низки ієрархів УПЦ (МП), зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя).